Younes Belhanda, Galatasaray'da bu sezon kariyer rekorunu kırdı
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Younes Belhanda, Galatasaray'da bu sezon kariyer rekorunu kırdı

20.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:12

Faslı futbolcu Younes Belhanda, Galatasaray'da en golcü sezonunu yaşıyor. Denizlispor'a attığı golle, 8 gole ulaşan Belhanda, sarı kırmızılı kulüpte kariyer rekorunu kırdı.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda, Süper Lig kariyerindeki en iyi performansını gösteriyor.

Sarı-kırmızılıların Denizlispor ile oynadığı maçta takımının 5. golünü atan Faslı oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gole ulaştı ve Galatasaray'daki 4. sezonun henüz yarısında en çok gol attığı dönemi yaşamış oldu.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 33 maçta 7 kez ağları sarsmış ve 3 de asist yapmıştı.

BELHANDA'NIN G.SARAY'DAKİ İSTATİSTİKLERİ

2017-18 | 35 maç, 3 gol, 10 asist
2018-19 | 35 maç, 4 gol, 10 asist
2019-20 | 33 maç, 7 gol, 3 asist
2020-21 | 20 maç, 8 gol, 2 asist

Younes Belhanda, Galatasaray'da bu sezon kariyer rekorunu kırdı
Haber Yorumları (1)
OLMAZ OLSUN: büyük maçlarda nerede peki zayıf rakibe atıyor taklacı seni
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