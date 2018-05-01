Yorumcu Turgay Demir: Beşiktaş Maça Çıkarsa Formayla Değil, Etekle Çıkar
Futbol yorumcusu Turgay Demir, "Beşiktaş maça çıkmayacağım dedi mi, sonra bir daha sahaya formayla çıkamaz, etekle çıkar. Beşiktaş kararı aldıysa, iş bitmiştir." dedi.
Beşiktaş'ın yarıda kalan ve devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisine çıkmayacağı yönünde karar vermesinin ardından tartışmalar sürerken, yorumcu Turgay Demir A Spor'da siyah-beyazlıların maça çıkmasının mümkün olmadığını belirten bir değerlendirme yaptı.
"BİR DAHA FORMAYLA DEĞİL, ETEKLE ÇIKAR"
Beşiktaş gibi büyük kulüplerde karardan geri dönülemeyeceğini vurgulayan Demir, "Beşiktaş maça çıkmayacağım dedi mi, sonra bir daha sahaya formayla çıkamaz, etekle çıkar. Kararı verdin mi? Bitti. Gemiyi yaptığın zaman geri dönemezsin. Ondan sonraki uydurma haber. Beşiktaş kararı aldıysa, iş bitmiştir." dedi.
"KARARI HEP BERABER ALDILAR"
Beşiktaş'ın camia olarak bu kararı aldığını söyleyen Turgay Demir, "Beşiktaş'ın başkanı tek başına bu kararı verseydi kızardım. Divan Kurulu, yüksek divanındır. İstişare ettin ve bitti. Sonra bedeli 10 milyon, 5 milyon diye bakamazsın." ifadelerini kullandı.
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Bazı insanların konuşmasına izin vermeyeceksin, Admin. Düşünmeden konuşmak, faciaya zemin hazırlamaktır.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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UTANMAZ INSANLAR NE DEMEK ETEK. . . GALIBA SANA YAKISIR UZUN SACLARIN TAMAMLAYICISI OLUR . TOPLUMA MAL OLMUS INSANLARSINIZ. . . KISKIRTMANIN Ne MANASI VAR. . GAZ VERKI Bu GÜN OLMAZSA YARINKI MACTA HIR CIKSIN Sizede Böyle MALZEME CIKSIN. .Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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Bu yorumlarla kimleri üzerine çekiyorsun farkında değilsin insanları bu tarz saçma yorumlarla gaza getirmek çok saçma ve gereksiz...Cevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır
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Valla yakışır doğrusuda o etek giyerek maça çıksınlarCevap Yaz 9 17 Yayından Kaldır
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Biz lekelenmiş şampiyonluklara kupalara haksızlıklara karşıyız. Çıkmamaları en doğru karar. Fener e alın siz alışkınsınız ne de olsa böyle şampiyonluklara sizin olsun demektir bu hareket. Helal olsunCevap Yaz 32 11 Yayından Kaldır