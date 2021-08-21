Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor
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Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Ekonomi

Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor Erdemli'de 80 bin küçükbaş hayvanla üretime katkı sunan Yörüklerin yolları asfaltlandı Mersin Erdemli'de yaşayan Yörükler, 80 bin küçükbaş hayvanla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor

Erdemli'de 80 bin küçükbaş hayvanla üretime katkı sunan Yörüklerin yolları asfaltlandı

MERSİN - Mersin Erdemli'de yaşayan Yörükler, 80 bin küçükbaş hayvanla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Erdemli Belediyesi ise Torosların zirvesinde Yörüklerin hayatlarını kolaylaştırmak için yollar yapıyor, üretimin önündeki engelleri kaldırıyor.

Yürütülen asfaltlama ve bakım çalışmaları ile Yörükler hayvanlarından ürettikleri ürünleri artık daha rahat taşımanın kolaylığını yaşayacak.

Üretimin önündeki engelleri kaldırmanın yanı sıra devletin Yörüklere borcunu ödemenin gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Torosların zirvesindeyiz. 1650 rakımdayız. Burada ciddi bir üretim var. Burada 80 bin küçükbaş hayvan üretimi var. Dolayısıyla bu üretim, hem ailelerin bütçesine çok ciddi bir katkı, hem de ülke ekonomisine çok ciddi bir destek sunuyor. Torosların zirvesinde 1650 rakımında 80 bin hayvan üretimi yaparak burada ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sundular. Üreten insanlarımızın, üreten belediyecilik anlamında bizde burada, hem aile bütçesine, hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkısı olan üreticilerimize destek olmak amacıyla, onların yollarını yapıyoruz" dedi.

"Şuanda biz 1650 rakımda asfalt yapıyoruz" diyen başkan Tollu, "Çiftçilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak adına, faaliyetlerini en güzel şekilde icra etmeleri adına, burada asfalt hizmetini çiftçilerimizin ayağına getirdik. Biz insanlarımız için üreten, çalışan, ülke ekonomisine katkı sunan insanlarımız için ne yapsak gerçekten az ama bu devletin onlara olan borcunu bir nebze olsun ödemenin gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Yörükler için yolun önemine dikkat çeken Evdilek Mahalle Muhtarı Durhasan Eser de, "Evdilek'te bütün hayvancılık yapan insanlarımızın yolları asfaltlanıyor. Evvela Mükerrem başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Evdilek bildiğiniz gibi 8 tane köyün yaylasını barındırıyor. 1650 rakımından 2.200 rakıma kadar hayvancılık yapılıyor. Buradaki insanların ürünlerini taşıması için yola ihtiyaç var. Bu yolların yapılmasında tamamen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun emeği ve hizmeti vardır. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor
Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor
Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor
Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor
Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor
Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız

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Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor - Haberler Ekonomi
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