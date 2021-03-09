Yönetimi eleştiren sözleri sonrası Galatasaray Belhanda'yı kadro dışı bırakabilir

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Galatasaray, Sivasspor karşısında yaşadığı puan kaybı nedeniyle liderlik koltuğunu, Gaziantep'i yenerek 60 puana ulaşan Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı-kırmızılı takımda Belhanda'nın maç sonunda yaptığı açıklama infial yarattı ve yönetimi harekete geçirdi. Faslı oyuncunun kadro dışı kalması da gündemde.

Demir Grup Sivasspor karşısında kaçan iki puanın üzüntüsünü yaşayan Galatasaray, diğer yandan da Belhanda sorununu kucağında buldu. Sarı-kırmızılı ekibin maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nın zemininin futbola müsait olmaması, teknik heyet ve oyuncuların eleştirisine neden olurken, Faslı futbolcunun bunu söyleyiş biçimi büyük rahatsızlık yarattı.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, Türk Telekom Stadı'nın kötü zemini nedeniyle yönetimi hedef alan Belhanda'nın "Yöneticiler, Instagram ve Twitter'da dolaşmak yerine zeminle ilgilenmeliler" sözleri kulüp tercümanı tarafından çevrilmese de, Fransızca bilen Galatasaray'daki birçok kişi bunu anladı ve iş bu noktaya geldi.

KADRO DIŞI BIRAKILMASINA TERİM ENGELİ

Bazı yöneticiler, yıldız futbolcunun hemen cezalandırılmasını hatta kadro dışı bırakılmasını gündeme getirdi. Ancak böyle bir adıma, teknik direktör Fatih Terim'in vereceği reaksiyon düşünülerek harekete geçilmediği öğrenildi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DURDURULABİLİR

Belhanda'nın sözlerini saygısızlık olarak yorumlayan idareciler, futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerinin durdurulması yönünde düşünceleri bulunuyor. Pandemi nedeniyle oyuncuların genelinde yapılan indirime karşı çıkan ve bunu kabul etmeyen Belhanda'nın, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da ayrı bir sorun olarak sarı-kırmızılıların karşısına çıkıyor.

3 milyon 350 bin euro net para kazanan, ayrıca bonusları da bulunan futbolcuya yeni sözleşme için yönetim 1.5 milyon euro teklif etmiş ancak kabul görmemişti.

Karşılıklı hamleler karşısında, Teknik Direktör Fatih Terim'in görüşüne başvurulacak ve buna göre bir hamle uygulanacak.

(Milliyet)