Yönetim kurulu toplantısında istifa eden Abdurrahim Albayrak, kararından döndürüldü
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Yönetim kurulu toplantısında istifa eden Abdurrahim Albayrak, kararından döndürüldü

09.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:08

Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.

Galatasaray'da, Kasımpaşa yenilgisi sonrası Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Fatih Terim'in katıldığı kritik bir toplantı gerçekleşmişti. Herkesin nefesini tutarak ne kararlar alınacağını beklediği görüşmeden birlik ve beraberlik mesajı çıkmış, "Şampiyonluğun en büyük adayı yine Galatasaray'dır" yorumu yapılmıştı. Ancak söz konusu toplantının bu kadar sakin geçmediği öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak'ın, Terim'in katılıp sonra ayrıldığı toplantıda çok gergin olduğu, transferler ve takıma gerekli takviyelerin yapılmaması sebebiyle kendisi ile yönetimi sorumlu tuttuğu bildirildi.

"O ZAMAN BEN BIRAKAYIM"

Fanatik'in haberine göre; Albayrak'ın, "Biz niye transfer yapamıyoruz?" çıkışına Başkan Cengiz ve yanındakiler, "Limit aşımı halinde sıkıntı yaşarız, bu riski alamayız" cevabını verdi. Bunun üzerine Albayrak'ın, "O zaman ben bırakayım" diyerek istifa kararı aldığı, ancak daha sonra sakinleştirilerek bu kararından döndürüldüğü öğrenildi.

"100 MİLYON EURO MU VEREYİM?"

Flaş transferlerde her zaman ön plana çıkan ancak bu kez taraftarların eleştirdiği isimlerden biri haline gelen deneyimli yöneticinin, bu durumdan da rahatsız olduğu konuşuluyor. Daha önce kulübe sıkıntılı anlarda maddi katkı da yapan Albayrak'ın, artık buna da sıcak bakmadığı biliniyor. Hatta Albayrak, yakın çevresinin, "Başkanlığa adaylığını koy" şeklindeki ısrarlarına, "Ne yapayım, başkan olayım da cebimden bu kez 100 milyon euro mu çıkarayım?" cevabını verdiği öne sürülmüştü.

Yönetim kurulu toplantısında istifa eden Abdurrahim Albayrak, kararından döndürüldü
Haber Yorumları (3)
SERVET: neden gsda yöneticilerin kulübe vermeyi düşündükleri rakamlar havada uçuşurken başka takımlar gibi hemen uefanın mali kurallarından hiç bahsedilmiyor neden saf fb yöneticileri bu işin üzerine hiç gitmiyorlar
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AHMET: ülkede siyasette futbolda bazı isimlerden halen kurtulamadık ve bundan dolayı ne futbolda ilerleyebiliyoruz ne ülke ekonomisinde
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ANKARA: Hep hikaye,covid olur istüfa eder geri döner birini kovarlar geri çağırırlar sonuç yine ordalar medya showman leri
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