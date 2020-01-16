CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
Haberler » Ekonomi » Yöneticilerin hitabet danışmanı Yücelgen ‘Konuşmada Şibumi’ ile rehberlik yapıyor - Ekonomi

Yöneticilerin hitabet danışmanı Yücelgen ‘Konuşmada Şibumi’ ile rehberlik yapıyor

Konuşma ve hitabet alanında 20 yıldır üst düzey yöneticilere danışmanlık yapan, eğitmen ve konuşmacı olarak çalışmalarını sürdüren Nihal Şirin Yücelgen, bilgi ve deneyimini bir rehber kitapla okurlarla paylaşıyor.

16.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:22
Yöneticilerin hitabet danışmanı Yücelgen ‘Konuşmada Şibumi’ ile rehberlik yapıyor

Konuşma ve hitabet alanında 20 yıldır üst düzey yöneticilere danışmanlık yapan, eğitmen ve konuşmacı olarak çalışmalarını sürdüren Nihal Şirin Yücelgen, bilgi ve deneyimini bir rehber kitapla okurlarla paylaşıyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler