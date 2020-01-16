Yöneticilerin hitabet danışmanı Yücelgen ‘Konuşmada Şibumi’ ile rehberlik yapıyor

16.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:22

Konuşma ve hitabet alanında 20 yıldır üst düzey yöneticilere danışmanlık yapan, eğitmen ve konuşmacı olarak çalışmalarını sürdüren Nihal Şirin Yücelgen, bilgi ve deneyimini bir rehber kitapla okurlarla paylaşıyor.