Yöneticilerin hitabet danışmanı Yücelgen ‘Konuşmada Şibumi’ ile rehberlik yapıyor
Konuşma ve hitabet alanında 20 yıldır üst düzey yöneticilere danışmanlık yapan, eğitmen ve konuşmacı olarak çalışmalarını sürdüren Nihal Şirin Yücelgen, bilgi ve deneyimini bir rehber kitapla okurlarla paylaşıyor.
16.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:22
Konuşma ve hitabet alanında 20 yıldır üst düzey yöneticilere danışmanlık yapan, eğitmen ve konuşmacı olarak çalışmalarını sürdüren Nihal Şirin Yücelgen, bilgi ve deneyimini bir rehber kitapla okurlarla paylaşıyor.
Kaynak: Dunya.com