Yomraspor-Fethiyespor: 1-2
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Yomraspor-Fethiyespor: 1-2

Yomraspor-Fethiyespor: 1-2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Yomra İlçe HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi KaradorukYOMRASPOR: Onur Bilgin, Mehmetcan Köse, Erhan Şengül(Uğur Kurt Dk. 90+3), Doğukan Öksüz, Şenol Özyürt (Emre Dk.

STAT: Yomra İlçe 

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi KaradorukYOMRASPOR: Onur Bilgin, Mehmetcan Köse, Erhan Şengül(Uğur Kurt Dk. 90+3), Doğukan Öksüz, Şenol Özyürt (Emre Dk. 72), Muhammet Enes Doğan, Hayri Mert Yomralıoğlu, Oğuzhan Açıl, Samet Aydın, Mert Miraç Altıntaş (Ahmet Sevinç Dk.85), Ogün ÖzçiçekFETHİYESPOR: Serkan Demirol, Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Tahir Kurtuluş, Berkay Öztuvan, Hayrullah Çelik, Cemal Şener, Yakup Alkan  Hakan Horzum, Fatih Sonuncu(Kutay Yokuşlu Dk. 46), Anıl Arıcıoğlu (Görkem Kınay Dk. 46)GOLLER: Dk. 27-71 Yakup Alkan (Fethiyespor) - Dk. 41 Ogün Özçiçek (Yomraspor)TFF 3'ünü Lig Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Fethiyespor, deplasmanda konuk olduğu Yomraspor'u 2-1 yenerek ikinci maç için avantaj sağladı.

Yomraspor-Fethiyespor: 1-2
Yomraspor-Fethiyespor: 1-2
Yomraspor-Fethiyespor: 1-2
Yomraspor-Fethiyespor: 1-2
Yomraspor-Fethiyespor: 1-2
Yomraspor-Fethiyespor: 1-2
Yomraspor-Fethiyespor: 1-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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