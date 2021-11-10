Yolun sonu geldi! Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı

Geçtiğimiz sezon Yusuf ve Zeki ile Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon beklentilerin uzağında. Lille'de forma giyen Türk futbolcularımız da Burak gibi düşüşte.

TEPKİ ÇEKİYOR

Burak Yılmaz, son zamanlarda taraftarın tepkisini çekiyor. Brest maçında ıslıklanmıştı. Burak, Milli Takım'da oynadığı son 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti. O da Letonya'ya penaltı golü.

SON VEDA

Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, Burak'ın Milli Takım'ı bırakma kararı aldığını öne sürdü. Cebelitarık ve Karadağ maçları, kaderini belirleyecek. Milli Takım Dünya Kupası'na katılamazsa, nokta koyacak.

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