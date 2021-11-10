Yolun sonu geldi! Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı
Lille'de forma giyen 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldığı iddia edildi. Tecrübeli golcünün kararında Cebelitarık ve Karadağ maçlarının sonucu belirleyici olacak.
Geçtiğimiz sezon Yusuf ve Zeki ile Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon beklentilerin uzağında. Lille'de forma giyen Türk futbolcularımız da Burak gibi düşüşte.
TEPKİ ÇEKİYOR
Burak Yılmaz, son zamanlarda taraftarın tepkisini çekiyor. Brest maçında ıslıklanmıştı. Burak, Milli Takım'da oynadığı son 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti. O da Letonya'ya penaltı golü.
SON VEDA
Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, Burak'ın Milli Takım'ı bırakma kararı aldığını öne sürdü. Cebelitarık ve Karadağ maçları, kaderini belirleyecek. Milli Takım Dünya Kupası'na katılamazsa, nokta koyacak.
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