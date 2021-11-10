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Yolun sonu geldi! Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı

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Lille'de forma giyen 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldığı iddia edildi. Tecrübeli golcünün kararında Cebelitarık ve Karadağ maçlarının sonucu belirleyici olacak.

Geçtiğimiz sezon Yusuf ve Zeki ile Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon beklentilerin uzağında. Lille'de forma giyen Türk futbolcularımız da Burak gibi düşüşte.

Yolun sonu geldi! Burak Yılmaz, A Milli Takım kariyerine nokta koyuyor

TEPKİ ÇEKİYOR

Burak Yılmaz, son zamanlarda taraftarın tepkisini çekiyor. Brest maçında ıslıklanmıştı. Burak, Milli Takım'da oynadığı son 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti. O da Letonya'ya penaltı golü.

Yolun sonu geldi! Burak Yılmaz, A Milli Takım kariyerine nokta koyuyor

SON VEDA

Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, Burak'ın Milli Takım'ı bırakma kararı aldığını öne sürdü. Cebelitarık ve Karadağ maçları, kaderini belirleyecek. Milli Takım Dünya Kupası'na katılamazsa, nokta koyacak.

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Yorumlar (3)
Feridyn Salla:Aman bir an unce birak ki rahatlayalim,sen de tv-den maci takip et belki bi faydan olur.
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apolat:bırakmak için ne kadar istiyorsun söyle, yalvarırım bırak Milli takımı, şaka mısın sen, seni milli takıma alanı ayrı, sana gaz verip sahaya çıakrtanı ayrı selamlıyoruz ;)
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Qwe Qwe:Şaka mı bu. Zaten 36 yaşında bu kupaya katılamazsa bir sonrakine yaşı yetmez. Tabi ki bırakacak.
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