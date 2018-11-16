Yolsuzluk Belgeleri Ortaya Çıkan PSG'de, Neymar ile Mbappe Takımdan Ayrılabilir

PSG'nin UEFA ile sorunları devam ediyor...

Bir süredir Finansal Fair Play kuralları nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan Fransız kulübünün şimdi de Football Leaks raporlarının ortaya çıkmasından sonra başı dertte.

FFP İHLALİ OLDUĞU İÇİN DEVLER LİGİNDEN MEN CEZASI ALABİLİR

Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, PSG'nin UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edileceği iddia edildi.

ANLAŞMALAR VE TRANSFERLER İNCELENECEK

UEFA, Football Leaks raporlarının ardından PSG'nin şüpheli durumdaki sponsorluk anlaşmalarını yeniden incelemeye aldı. Bununla birlikte Neymar ve Mbappe transferlerinin de önümüzdeki günlerde yeniden incelemeye alınacağı kaydedildi.

PSG, YILDIZLARDAN BİRİNİ SATMAK ZORUNDA KALABİLİR

PSG'nin, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlaması için elindeki yıldızlarından birini satmak zorunda kalabileceği öne sürüldü. Bundan dolayı Neymar ve Mbappe'nin takımdan ayrılabileceği gelen haberler arasında.