Yolspor Seydilerspor maçı kaç kaç bitti?

Yolspor Seydilerspor maçı kaç kaç bitti?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2005'te U16/B futbol ligi lideri Yolspor'un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor'u, Yolspor yöneticileri "çok atmayız" diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2005'te U16/B futbol ligi lideri Yolspor'un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor'u, Yolspor yöneticileri "çok atmayız" diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2005'te U16/B futbol ligi lideri Yolspor'un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor'u, Yolspor yöneticileri "çok atmayız" diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur?

2005'TE U16/B FUTBOL LİGİ LİDERİ YOLSPOR'UN İLK MAÇTA 25-0 YENDİĞİ LİG SONUNCUSU SEYDİLERSPOR'U, YOLSPOR YÖNETİCİLERİ "ÇOK ATMAYIZ" DİYEREK İKİNCİ MAÇA ÇIKMAYA İKNA ETMİŞ, SONUÇ NE OLMUŞTUR?

A: Seydilerspor 0 - Yolspor 0

B: Seydilerspor 1 - Yolspor 0

C: Seydilerspor 10 - Yolspor 3

D: Seydilerspor 0 - Yolspor 27

Cevap : D

Yolspor Seydilerspor maçı kaç kaç bitti?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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