Yoldan çıkan araca sıkışıp kalbi duran yardımcı pilot Laura Salvo hayatını kaybetti

Portekiz'de düzenlenen Rally Vidreiro yarışına katılan 21 yaşındaki yardımcı pilot Laura Salvo, yaşanan kaza sonrası kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

Laura Salvo, Miguel Socias'ın kullandığı araçta yardımcı pilotluk görevini üstlenmişti. Rally Vidreiro'nun ilk etabında yarışan ikili, araçlarının yoldan çıkmasıyla bir başka araçla çarpıştı. Olay yerine çok kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Salvo'yu hava ambulansına götürmek için ilk müdahaleyi yapsalar da 21 yaşındaki pilot kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

BİRİNCİ PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Genç pilotun kaza sonrası otomobile sıkıştığı ve burada kalbinin durduğu belirtildi. Aracın birinci pilotu Miguel Socias ise yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Büyük üzüntü yaratan kaza nedeniyle rallinin iptal edilmesine karar verildi.

Kız kardeşi Maria'nın da yardımcı pilotluk yaptığı 21 yaşındaki Laura Salvo, geleceği parlak pilotlardan biri olarak gösteriliyordu.