Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek

Galatasaray'ın özel hayatı ile de göz önünde olan eski orta saha oyuncusu Sneijder, Türkiye'de Galatasaray'ın yengesi Yolanthe Cabau ile yollarını ayırırken olay bir sayı ile tazminat ödeyecek.

Hollanda basınında 120 milyon lira olarak söylenen tazminat duyanları şaşırttı.

"HER ŞEYİ BEN BERBAT ETTİM"

Büyük aşkı Yolanthe Cabau ile 9 yıllık evliliği bitmek üzere olan Hollandalı futbolcu, "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere." açıklaması yaparak, boşanma kararında tüm suçun da kendisinde olduğunu itiraf etmişti. Tasarımcılık ve oyunculuk yapan Cabau ise bu süre zarfında, tek kelime etmedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN NAFAKASINI SOLLADI

Televizyoncu Acun Ilıcalı, ani bir kararla tek celsede boşandığı eski eşi Şeyma Subaşı'na 125 bin TL nafaka ödüyor. Subaşı'nın aldığı bu nafaka ise sosyal medyada çok konuşulmuştu. Futbolcunun eşine ödeyeceği miktarı duyanlar ise "Şeyma Subaşı'yı solladı" yorumları yaptı.