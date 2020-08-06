YÖK'ten bu bölümleri seçen üniversitelilere burs desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YÖK'ten bu bölümleri seçen üniversitelilere burs desteği

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), bu yıl üniversite tercihlerinde tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı programlarla maden, tekstil ve deri mühendisliğini seçen öğrencilere burs verecek.

YÖK'ten bu bölümleri seçen üniversitelilere burs desteği
06.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:51

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), bu yıl üniversite tercihlerinde tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı programlarla maden, tekstil ve deri mühendisliğini seçen öğrencilere burs verecek.

YÖK, 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılında başlatılan 'YÖK Destek Bursu' uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. YÖK Destek Bursu, stratejik alanlar olarak belirlenen temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık olarak verilmeye devam edilecek. YÖK'ten yapılan açıklamada, bugüne kadar bu alanları seçerek gerekli şartları taşıyan yaklaşık 3 bin öğrencinin YÖK bursundan yararlandığı belirtilerek, "2020-2021 eğitim öğretim yılında da 101 üniversitede 557 program için 1671 öğrenciye daha aylık 800 lira burs verilecek. Burs artış oranı 2021 yılı ocak ayında YÖK tarafından değerlendirilecek" denildi.

MADEN TERCİHİNE ASGARİ ÜCRET TUTARINDA BURSSöz konusu stratejik alanları seçen üniversite öğrencilerine verilen burs desteği bununla da sınırlı kalmayacak. Sektör temsilcileri ile imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında, 2020- 2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından net asgari ücret oranında burs kazanacak, ayrıca istihdamlarında kolaylık sağlanacak. Üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere aylık net asgari ücret tutarı kadar 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının 3'te 1'i kadar burs verilecek. Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek.TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLİĞİNİ SEÇENLERE 5 YIL İŞ GARANTİSİYÖK ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği arasında yapılan protokol kapsamında ise 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren şartları taşıyan bütün öğrencilere, ilk 5 tercihinden en az 1'inin tekstil veya deri mühendisliği olması şartıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre burs verilecek. Buna göre ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi (AGİ) hariç net asgari ücret (1828 lira) kadar tekstil mühendisliğine 20-50 bin ve deri mühendisliğine 20-60 bin arasında yerleşen öğrencilere AGİ hariç net asgari ücret tutarının yüzde 70'i kadar (1280 lira), tekstil mühendisliğine 50-80 bin ve deri mühendisliği için 60-100 bin arasında yerleşen öğrencilere ise AGİ hariç asgari ücret tutarının yüzde 50'si kadar (914 lira) burslar yılda 9 ay boyunca ödenecek. Eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde ilgili birlikler ve firmalar tarafından en az 5 yıl iş garantisi verilecek. Ayrıca öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği içinde çalışmalar devam edecek.FELSEFE DE DESTEK BURSU KAPSAMINA ALINDIBu sene YÖK Destek Programı'nın kapsamı genişletilerek felsefe bölümü de YÖK Destek Bursu kapsamına alındı. 2020 yılında belirlenen kontenjanlar itibarıyla 57 devlet üniversitesinde öğrenci alan felsefe bölümü bulunduğu ve son yıllarda bu programlara rağbetin azaldığı, kontenjanların bazı üniversitelerde doldurulamadığı kaydedildi. YÖK'ün bu nedenle felsefe programını da destek bursu kapsamına aldığı belirtilirken, YÖK yetkililerinin konuyla ilgili şu görüşlerine yer verildi:

"Üniversitelerin sadece bilgiye sahip insanlar değil, aynı zamanda dünyayı ve hayatı yorumlayabilme kabiliyetine sahip insanlar da yetiştirme gibi fonksiyonu vardır. Felsefe üniversite öğrencisinin entelektüel düzeyini yükselten, onu münevver kılan, onun şahsiyetini olgunlaştıran bir programdır, dolayısıyla üniversitenin diğer programları ile ilişkisinin kurulması ve seçmeli dersler havuzunda olması gerekmektedir. Bundan dolayı üniversitelerimizde felsefe programlarının zayıflamaması, bu eğitimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu düşünceler ile Yeni YÖK konsepti içinde felsefe bölümü YÖK Destek Bursları kapsamına dahil edilmiş olup devlet üniversitelerinde; bu programlara ilk 15 tercihinde yer vererek ilk 3 sırada yerleşen başarılı öğrencilerimize karşılıksız 800 lira burs verile?cektir."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi Dünya
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım Güncel
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i 'CHP'nin başında İnce olmalı' diyor
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i "CHP'nin başında İnce olmalı" diyor
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Altın 480,8 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 480,8 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Deniz Demir Fatih Sultan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Yeşim Salkım Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Okan Buruk Nihat Özdemir Abdullah Avcı Süleyman Hurma
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: YÖK'ten bu bölümleri seçen üniversitelilere burs desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 13:51:39. #1.15#
title