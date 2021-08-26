Yok böyle bir şans! Aşı yaptırdığı için milyoner oldu
ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen 'aşı piyangosu'nun kazananı belli oldu. Christine Duval isimli genç kadın 2 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Ayrıca çekilişle 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği verildi.
Koronavirüs salgınında milyonlarca kişi uzun bir süre aşı bekledi. Ancak bir o kadar da aşı karşıtı bulunuyordu. Aşı karşıtlığının önüne geçmek için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke teşvik kampanyaları başlattı.
AŞI YAPTIRANLAR İÇİN PİYANGO ÇEKİLİŞİ
ABD'nin Michigan eyaletinde aşı yaptıranlar arasında bir piyango çekilişi düzenlendi. Aşı olan kişilere bir bilet verilmiş ve şanslı kişiye para ödülü verileceği duyurulmuştu.
2 MİLYON DOLAR KAZANDI
Christine Duval isimli genç kadın aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu. Duval, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını söyledi.
9 ÇOCUĞA 55 BİN DOLARLIK ÜNİVERSİTE DESTEĞİ VERİLDİ
Piyangoda başka talihliler de oldu.Çekilişle 12-17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği verildi.