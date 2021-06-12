Yok artık Lewandowski! Metrelerce uzaktan arkadaşını avladığı şuta beğeni yağdı

EURO 2020'de Polonya Milli Takımı'nın en önemli kozu Robert Lewandowski antrenmana damga vurdu. Takım arkadaşının tribünlerle diyaloğunun kamerayla kaydedildiğini gören yıldız golcü metrelerce mesafe uzaktan şut çekerek arkadaşının elindeki telefonu düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya, İspanya ve İsveç'le mücadele edecek Polonya'da Lewandowski takımın gerçekleştirdiği son antrenmana damga vurdu.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Takım arkadaşının stadyumdaki taraftarlarla diyaloğunun kamerayla kaydedildiğini gören Lewandowski, 30 metre mesafeden sol ayağıyla bir şut çekerek, arkadaşının elindeki kamerayı düşürdü. Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoya beğeni yağdı.