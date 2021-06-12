Yok artık Lewandowski! Metrelerce uzaktan arkadaşını avladığı şuta beğeni yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yok artık Lewandowski! Metrelerce uzaktan arkadaşını avladığı şuta beğeni yağdı

Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020'de Polonya Milli Takımı'nın en önemli kozu Robert Lewandowski antrenmana damga vurdu. Takım arkadaşının tribünlerle diyaloğunun kamerayla kaydedildiğini gören yıldız golcü metrelerce mesafe uzaktan şut çekerek arkadaşının elindeki telefonu düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya, İspanya ve İsveç'le mücadele edecek Polonya'da Lewandowski takımın gerçekleştirdiği son antrenmana damga vurdu.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Takım arkadaşının stadyumdaki taraftarlarla diyaloğunun kamerayla kaydedildiğini gören Lewandowski, 30 metre mesafeden sol ayağıyla bir şut çekerek, arkadaşının elindeki kamerayı düşürdü. Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoya beğeni yağdı.

Yok artık Lewandowski! Metrelerce uzaktan arkadaşını avladığı şuta beğeni yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Sedat Peker Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Atilla Taş Hazal Kaya Fatma Turgut Rahşan Gülşan
Spor Merih Demiral Nihat Özdemir Servet Yardımcı Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yok artık Lewandowski! Metrelerce uzaktan arkadaşını avladığı şuta beğeni yağdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 20:49:48. #1.16#

title