Yine Evergreen yine kaos! Süveyş Kanalı'nı kapatan dev gemiden sonra bu kez de tırı otoyolu kapattı

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ve dünya ticaretine ağır darbe vuran dev geminin kurtarma çalışmalarından iyi haber gelmişken, bu kez de Evergreen şirketine ait bir tırın Çin'de otoyolu trafiğe kapattığı görüntüler ortaya çıktı. Kanalı kapayan kuru yük gemisi gibi otoyolu enlemesine kapatan ve uzun süre araç geçişinin sağlanamadığı olay sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.

Dünyanın ismini 24 Mart günü Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisiyle duyduğu Evergreen şirketine ait tır, bu sefer de yolu kapattı.

UZUN SÜRE ARAÇ GEÇİŞİ SAĞLANAMADI

Evergreen şirketine ait tır Çin'de bir otoyolu kapatarak, Changchun-Shenzhen kentleri arasındaki Nanjing Otoyolu'nda bir kazaya karıştı.

Kaza sonrasında, Evergreen'in tırı, Süveyş Kanalı'nı tıkayan "The Ever Given" gemisi gibi yolu enlemesine kapattı ve uzun süre araç geçişi sağlanamadı. Çinli sosyal medya kullanıcıları arasında da bu konu viral oldu.

DEV YÜK GEMİSİ 7. GÜNDE KURTARILDI

Öte yandan Süveyş Kanalı'ndaki trafiği günlerdir tıkayan "The Ever Given" isimli dev yük gemisinin çalışmalar sonucu kurtarıldığı aktarıldı.