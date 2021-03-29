Yine Evergreen yine kaos! Süveyş Kanalı'nı kapatan dev gemiden sonra bu kez de tırı otoyolu kapattı

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ve dünya ticaretine ağır darbe vuran dev geminin kurtarma çalışmalarından iyi haber gelmişken, bu kez de Evergreen şirketine ait bir tırın Çin'de otoyolu trafiğe kapattığı görüntüler ortaya çıktı. Kanalı kapayan kuru yük gemisi gibi otoyolu enlemesine kapatan ve uzun süre araç geçişinin sağlanamadığı olay sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.