Yılmaz Vural'a tepki gösterip oyuna girmeyen Gomes konuştu: 4 aydır maaşımı alamıyorum
Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Yılmaz Vural'ın bir türlü oyuna girmesi için ikna edemediği Ricardo Gomes'ten açıklama geldi. Gomes, "Hoca oyuna girerken bana seni seviyorum gibi şeyler söyledi, buna gerek yoktu. Sonra değişiklik istemiyorum dedi. Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 aydır maaş alamıyorum, FIFA'ya şikayet etmedim" dedi.
Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna girmek için ikna edilemeyen Ricardo Gomes sessizliğini bozdu. Yılmaz Vural'ın açıklamalarını kabul etmeyen Gomes, mağdur olduğunu ifade etti.
YILMAZ VURAL'IN, "UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞLER" AÇIKLAMASI:
"Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. Yabancı oyuncular, 2 ay parasını almasın hemen UEFA'ya gidiyorlar. Tabii ki haklarını almak istiyorlar ama buradaki şartları bilerek gelmeleri lazım. Dört tanesini kadroya almıyorum, hemen UEFA'ya şikayet etmişler. Ricardo Gomes oynamak istemedi, hafta içi antrenmanlarda iyiydi, sakat değildi."
İşte Gomes'in hesabından yaptığı duyuru: