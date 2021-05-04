Yılmaz Vural'a tepki gösterip oyuna girmeyen Gomes konuştu: 4 aydır maaşımı alamıyorum

Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Yılmaz Vural'ın bir türlü oyuna girmesi için ikna edemediği Ricardo Gomes'ten açıklama geldi. Gomes, "Hoca oyuna girerken bana seni seviyorum gibi şeyler söyledi, buna gerek yoktu. Sonra değişiklik istemiyorum dedi. Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 aydır maaş alamıyorum, FIFA'ya şikayet etmedim" dedi.