Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçından sonra Balotelli'nin yaptıklarını anlattı: İki çok şeker hanım ve puro
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Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçından sonra Balotelli'nin yaptıklarını anlattı: İki çok şeker hanım ve puro

Haberler.com - Haberler | Spor

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural katıldığı bir programda, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından Balotelli'nin yaptıklarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vural, "Maç bitiyor. Geliyor Balotelli beyefendi, ağzında puro, telefonla konuşuyor, yanındakiler de duyuyor ne konuştuğunu. İki tane de yanında çok şeker hanım. Telefonla konuşmaya bak 'Alo, Siz Balotelli'yi dışarı çıkardık diye hava mı atacaksınız millete' diyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'da katıldığı bir programda Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Balotelli'nin telefon konuşmasını anlatan deneyimli hoca, İtalya yıldız konusunda Samet Aybaba'yı uyardığını söyledi.

"HERKES DUYUYOR SÖYLEDİKLERİNİ"

Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçının ardından yaşananlara ilişkin, "Fenerbahçe maçından sonra Adana'da Sheraton Oteli'nde durumu anlatıyorum, Maç bitiyor. Geliyor Balotelli beyefendi, ağzında puro, telefonla konuşuyor, yanındakiler de duyuyor ne konuştuğunu. İki tane de yanında çok şeker hanım. Maserati marka arabası kapıda. Telefonla konuşmaya bak 'Alo, Siz Balotelli'yi dışarı çıkardık diye hava mı atacaksınız millete. Ben buna müsaade etmem, ne konuştum ben sizle. Başınıza iş olurum" diyor. Herkes de duyuyor bu söylediklerini" ifadelerini kullandı.

"BU ADAM DÜNYAYA PROBLEM OLMUŞ"

Vural konuşmasının devamında, "Bunu duyanlar beni aradı, ben de Samet'i aradım. Samet, 'tedbir al, bu adam sonunu getirecek tedbir al' dedim. 'Nasıl tedbir alayım, alıp karşıma konuşuyorum olmuyor' diyor. Bu adam dünyaya problem olmuş. Şimdi ben teknik direktörüm, oyuncumla konuşuyorum, Geçmişin tabii ki beni ilgilendirdiği için buradasın. Bundan sonra yaptıklarınla yarına gideceksin. Sen İtalya 2. Ligi'nden geldin. Avrupa çapında oyuncuyken sana burada bir imkan sağlanıyor, gel kendini bul burada diyor. Adana Demirspor için de şans, kendisi için de büyük şans" dedi.

Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçından sonra Balotelli'nin yaptıklarını anlattı: İki çok şeker hanım ve puro
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Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçından sonra Balotelli'nin yaptıklarını anlattı: İki çok şeker hanım ve puro - Haberler Spor
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