Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: Fenerbahçe'den bazı yöneticilerle görüştüm
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları son sürat devam ediyor. Listede Slaven Bilic, Jorge Jesus gibi isimler yer alırken yıllar içinde adı sürekli gündeme gelen Yılmaz Vural'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi. Fenerbahçe'den bazı yöneticilerle görüştüğünü ifade eden Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe'ye yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem, çok iyi top oynatırım" dedi.
Fenerbahçe aldığı başarısız sonuçların ardından Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına hız verdi. Her gün yeni bir ismin gündeme geldiği Sarı-Lacivertli ekibin listesinde Slaven Bilic, Jorge Jesus gibi yabancı adayların dışında İsmail Kartal, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın gibi yerli isimlerin de yer aldığı iddia ediliyor.
Yönetim kabarık listeden en doğru adayı seçmek için yoğun bir mesai harcarken, adı sürekli olarak gündeme gelen tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'dan katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi.
Fenerbahçeli bazı yöneticilerle görüştüğünü ifade eden Vural, " Fenerbahçe'yi çok istiyorum, çok iyi top oynatırım. İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe'ye yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem. Diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum."
Türk futbolunun önde gelen isimleri arasında yer alan Yılmaz Vural son olarak BB Erzurumspor'da görev aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, mavi-beyazlıların Süper Lig döneminde 9 maçta kulübede bulundu. 68 yaşındaki teknik adamın döneminde BB Erzurumspor 1.11 puan ortalaması yakaladı.
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