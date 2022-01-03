Yılmaz Vural'a yıllar sonra "Tecavüz ettiler" röportajı soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu - Haberler Spor
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Yılmaz Vural'a yıllar sonra "Tecavüz ettiler" röportajı soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Birçok Süper Lig takımını çalıştıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'a çıktığı canlı yayında, yıllar önce verdiği röportajda sarf ettiği "Bize tecavüz ettiler" sözleri soruldu. Soruyu kahkahalar içinde yanıtlayan Yılmaz Vural, "Yahu kardeşim duygumu anlattım. Yani 8 tane gol atmış bize, bu duyguyu başka nasıl ifade edeceğim." dedi.

Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan, esprili ve heyecanlı kimliği ile tanınan Yılmaz Vural, Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın konuğu oldu.

MEŞHUR VİDEO SORULDU

2013-2014 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü olan Yılmaz Vural, Kayserispor yenilgisi sonrası muhabiri maç sonrası sorduğu soruya "Bize tecavüz ettiler" diye yanıt vermişti. Bu sözler kısa süre için fenomen video haline gelmişti. Ünlü teknik direktöre yıllar sonra bu röportajı soruldu.

"BAŞKA NASIL İFADE EDECEĞİM"

Kübra Par'ın "En çok gol yediğiniz maç hangisiydi?" sorusuna Yılmaz Vural, "Kayseri maçları oynamıştık biz. Maçtan sonra ben ilk maçta bizi 4-0 yendiler, ikinci maçta bizi 4-1 yendiler. Yarım saat sonra da uçak kalkacak. Çabuk bir şey söylemem lazım. Muhabir geldi, 'hocam maçı anlatır mısınız?' dedi. Ben de dedim ki; 'Bize tecavüz ettiler'. Canlı yayın, kesemedi. Yahu kardeşim duygumu anlattım. Yani 8 tane gol atmış bize, bu duyguyu başka nasıl ifade edeceğim." diyerek kahkaha attı.

Yılmaz Vural'a yıllar sonra Tecavüz ettiler röportajı soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu

Servet Uzun
Servet Uzun
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