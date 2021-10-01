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Yıllık elektrik tüketimi yüzde 1,7 arttı

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Yıllık elektrik tüketimi yüzde 1,7 arttı

2020 yılında dağıtım ve iletim seviyesinden bağlı abonelerin toplam elektrik tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 1,7'lik artışla 233 TWh seviyesine çıktı.

2020 yılında dağıtım ve iletim seviyesinden bağlı abonelerin toplam elektrik tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 1,7'lik artışla 233 TWh seviyesine çıktı.

Türkiye'nin tamamına hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), 2020 yılına ait 'Elder Sektör Raporu'nu yayınladı. Sektör raporuna göre, 2020'de elektrik dağıtım şirketlerinin yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artarak 7 milyar 638 milyon TL'den 8 milyar 805 milyon TL'ye ulaştı. Toplam yatırımlar içinde en büyük payı 6 milyar 138 milyon TL ile şebeke yatırımları alırken onu 1 milyar 257 milyon TL ile çevre ve güvenlik alanındaki yatırımlar, 824,2 milyon TL ile de şebeke işletim sistemi yatırımları izledi. 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde ise elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye genelinde yaptığı yatırımlar 50 milyar TL'yi buldu.

Elektrik tüketimi yüzde 1,7arttı

2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle küresel anlamda bir daralma yaşansa da Türkiye'de elektrik tüketimi bir önceki yıla oranla az da olsa arttı. Rapora göre, 2019 yılında dağıtım ve iletim seviyesinden bağlı tüketicilerin toplam tüketimi 229 TWh (teravatsaat) düzeyinde iken 2020 yılında bu rakam yüzde 1,7 artarak 233 TWh'ye ulaştı. Abone gruplarına göre tüketim rakamlarına bakıldığında pandemiyle mücadele kapsamında getirilen sınırlamaların etkisiyle ticarethanelerin elektrik tüketiminde 7,5 puanlık bir düşüş yaşadığı gözlendi. 2019'da toplam tüketim içinde ticarethanelerin payı yüzde 28,4 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 24,7 seviyesinde kaldı. Ticarethanelerdeki bu gerilemeye karşın 2020 yılında sanayi abonelerinin toplam tüketim içinden aldığı pay yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye, meskenlerin payı ise yüzde 24,6'dan yüzde 25,8'e çıktı.

Bu arada 233 TWh'lik tüketimin; 99 TWh'si sanayi aboneleri, 60 TWh'si mesken, 58 TWh'si ticarethane, 11 TWh'si tarımsal sulama, 5 TWh'si de aydınlatma abonelerinden geldi.

(İHA)

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