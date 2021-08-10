Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım
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Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım

Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım
Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezonda TRT ekranlarında yorumculuğa başlayacak Rıdvan Dilmen, yıllık 1 milyon dolar maaş alacağı iddialarını esprili bir dille yalanladı. Dilmen, "Yanlış yazmışlar, aylık olacak" diyerek 1 milyon dolar iddialarını reddetti.

NTV'den ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen Rıdvan Dilmen, TRT için ekranlara geri dönüyor. Deneyimli futbol adamı bu sezon Süper Lig maçlarını Erbatur Ergenekon ile TRT'de yorumlayacak. Dilmen'in bu görev için yıllık 1 milyon dolar alacağı iddia edilmişti.

Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım

"YANLIŞ YAZMIŞLAR, AYLIK OLACAK"

Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Rıdvan Dilmen, bu iddiaya esprili bir şekilde, "Yanlış yazmışlar, aylık olacak" sözleriyle yanıt vererek söz konusu rakamın gerçek olmadığını dile getirdi.

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