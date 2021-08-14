Yılların birikimini İmar Bankası'na kaptıran görme engelli mağdurun 'hak arama' mücadelesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yılların birikimini İmar Bankası'na kaptıran görme engelli mağdurun 'hak arama' mücadelesi

İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin - Haberler | Ekonomi

Yılların birikimini İmar Bankası'na kaptıran görme engelli mağdurun 'hak arama' mücadelesi Mağdur Ali Çimen: "Uzanlar vatandaşın parasını gasp etti" Uzan ailesi üyelerinin Türkiye'de 1988-2003 yılları arasında faaliyette bulundurduğu İmar Bankası'nın mudilerinin mağduriyetleri sürüyor.

Yılların birikimini İmar Bankası'na kaptıran görme engelli mağdurun 'hak arama' mücadelesi

Mağdur Ali Çimen: "Uzanlar vatandaşın parasını gasp etti"

İSTANBUL - Uzan ailesi üyelerinin Türkiye'de 1988-2003 yılları arasında faaliyette bulundurduğu İmar Bankası'nın mudilerinin mağduriyetleri sürüyor. Bankanın mağdurlarından görme engelli Ali Çimen, 2003 yılında yatırdığı eski para ile 508 milyar 700 milyon TL'sinin geri ödenmesini istiyor. Bugünün parasıyla 20 milyon TL tutarındaki parasını talep eden Çimen, "Ben burada sefillik içinde yaşarken Uzanlar ise sefa içinde yaşıyor" dedi.

2003 yılında İmar Bankasına yatırdığı 508 milyar 700 milyon Türk Lirası günümüz parasıyla 20 milyon TL olduğunu söyleyen Kütahya'da yaşayan görme engelli Ali Çimen (67), parasını geri istiyor. O dönemde parasına el konulup geri verilmediğini iddia eden Çimen, yaşadıklarını anlattı.

"Uzanlar vatandaşın parasını gasp etti ve yurtdışına kaçtılar"

Yıllardır parasını geri almak için mücadele verdiğini belirten Çimen, "Maddi bir imkanım kalmadı. 18 yıldır da aç yaşıyorum. Ben kimseden sadaka, zekat, fitre istemiyorum ben paramın geri ödenmesini istiyorum. Uzanlar vatandaşın parasını gasp etti ve yurtdışına kaçtılar. Onlar orada sefa içinde yaşıyor fakat ben burada sefillik içinde yaşıyorum. Ramazanda oruç tutulur ama ben 18 yıldır oruç tutuyorum" dedi.

"Dokuz yaşımdan beri çalışarak biriktirdiğim paramdı"

Dokuz yaşında el işçiliği yaparak biriktirdiği parasını geri isteyen İmar Bankası mağduru Ali Çimen, "Eski para birimiyle 508 milyar 700 milyon lira parayı Kütahya İmar Bankası şubesine 2003 yılının Mayıs ayının 16'sında yatırdım. Ben vadeli mevduata yatırdım ama iki ay sonra devlet bankaya el koydu. Bana 2003 yılından bu yana param ödenmedi. Ayrıca geriye dönük vergiler çıkarttılar. Önce 61 bin TL bir vergi çıktı. Sonrasında uzlaşmaya gittim miktar orada daha da arttı ve 98 bin TL oldu. Ben ne olursa olsun bu vergileri vermeyi kabul ettim. Fakat vergiyi benim içeriden alacağım paradan kesmelerini ve kalan parayı bana iadesinin yapılmasını talep ettim ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Yüzde yüz görme engelli olduğunu ifade eden Çimen, "Bakıma muhtacım ve açım. Belediyelere, hayır kurumlarına gittim fakat bana yardım etmediler. Bir yerden yemek yediğimde bir öğün alabiliyorsam ikinci öğünü alamadım" dedi.

"Bana yardım etmesi için Cumhurbaşkanımıza dilekçe yazdım"

Yıllardır uğraştığını ve maddi bir imkanının kalmadığını vurgulayan Çimen, "18 yıldır da aç yaşıyorum varlık içinde yokluk yaşıyorum. Bana yardım etmesi için ayrıca Cumhurbaşkanımıza dilekçe gönderdim. Ben kimseden sadaka, zekat, fitre istemiyorum ben paramın yasal faizleri ile geri ödenmesini istiyorum. 2003 yılındaki el konulan param şuanda elimde olsaydı bu zamanın parasıyla 20 Milyon TL'ye tekabül ediyor olacaktı. Şuanda ise aç ve rezil bir şekilde yaşıyorum. Ben kendim çözemiyorum Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bana yardım etsin" şeklinde konuştu.

Çimen, "Uzanlar vatandaşın parasını gasp etti ve yurtdışına kaçtılar. Onlar orada sefa içinde yaşıyor fakat ben burada sefillik içinde yaşıyorum. Ramazanda oruç tutulur ama ben 18 yıldır oruç tutuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

22 Nisan 1988 tarihinde 1.000.000 Türk lirası sermaye ile kurulan İmar Bankası'nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 2003 yılında kaldırıldı. Bankanın batışı, 2003 yılında dönemin parasıyla ülke ekonomisine 1 Ocak 2009'da tedavüle giren para birimine göre 9 Milyar TL iç zarar oluşturmuştu.

Yılların birikimini İmar Bankası'na kaptıran görme engelli mağdurun 'hak arama' mücadelesi
Yılların birikimini İmar Bankası'na kaptıran görme engelli mağdurun 'hak arama' mücadelesi
Yılların birikimini İmar Bankası'na kaptıran görme engelli mağdurun 'hak arama' mücadelesi
Yılların birikimini İmar Bankası'na kaptıran görme engelli mağdurun 'hak arama' mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yılların birikimini İmar Bankası'na kaptıran görme engelli mağdurun 'hak arama' mücadelesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 11:05:12. #1.16#

title