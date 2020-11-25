Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu
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Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu

25.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:40

90'lı yıllarda Türkiye'ye bir etkinlik dolayısıyla ziyarette bulunan dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, dönemin popüler futbol-magazin programı Televole'nin mikrofonlarına söylediği "Maraba Televole" sözüyle uzun süre programın jeneriğinde yer almıştı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona, 90'lı yıllarda bir futbol etkinliği için Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Türk futbolseverlerin büyük sevgisini kazanan Maradona, o dönemin popüler futbol-magazin programı Televole'nin mikrofonlarına söylediği söz ile Türkiye'ye adeta damga vurmayı başarmıştı.

"MARABA TELEVOLE" İLE JENERİK OLDU

Dünya futbolunun efsane ismi, uzatılan mikrofona Türkçe olarak "Maraba Televole" demişti. Bu söz yıllar boyunca programın jenerik videosunda yer almıştı.

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Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, 'Maraba Televole' ile program jeneriğine konu oldu

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Haber Yorumları (2)
REF: Yattıkları yerler nurlar dolsun her ikisininde
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CETO: canli canli izleme firsatini yakaladigim icin kendimi cok sansli göruyorum LOKUM gibi futbolculugu LOKUM gibi futbolu vardi . . . . . Allah topragini bol etsin uzuldum :(
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