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Yılın son gününde fındık fiyatı 30 TL

Yılın son gününde fındık fiyatı 30 TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yılın son gününde Giresun'da fındık fiyatı serbest piyasada 30 liradan alıcı buluyor.

GİRESUN (İHA) - Yılın son gününde Giresun'da fındık fiyatı serbest piyasada 30 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada sezona 25 liradan başlayan fındık fiyatı döviz kurunun yükselmesiyle aralık ayı içerisinde 38 lirayı gördükten sonra son bir hafta içerisinde 30 liraya geriledi.

Yılın son günün de de 30 liradan alıcı bulan fındık fiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fındık Tüccarı Ahmet Ergün, "Fındık bu yıl hiç olmadığı kadar yüksek fiyatları gördü.38 liraların hatta randımanına göre 40 liraya kadar satılabildi. Bu döviz kurundaki ani yükselişlerin neden olduğunu düşünüyorum. Şuanda ise fındık fiyatı serbest piyasada 30 liraya kadar düştü. Üreticilerimizin yeniden yükselecek umudu olduğunu sanıyorum. Fındık fiyatı yükseldiği an piyasaya ciddi anlamda fındık getirildi ama şu aralar yeniden bir durgunluk yaşanıyor" dedi.

(İHA)

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