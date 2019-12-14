'Yılın CEO'su ödülü ikinci kez Sertan Ayçiçek'e

14.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:18

Albayraklar'ın CEO'su Sertan Ayçiçek halk oylamasıyla ikinci kez 'Yılın CEO'su seçildi.



2019 senesinde Özellikle Savunma Sanayi alanındaki başarıları ve Wattozz ürün serisi ile aldığı uluslararası ödüllerle Türkiye'nin adını dünya basınında duyuran Albayraklar Şirketler Grubu'nun CEO'su Sertan Ayçiçek İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Türkiye Altın Marka Ödüllerinde Halk Oylaması ile bu yıl ikinci kez Yılın Ceo'su ödülünün sahibi oldu.



Siyaset, sanat ve iş dünyasından 800 kadar yerli ve yabancı ünlü isimin katılımlarıyla gerçekleşen ve sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Şenol İpek'in yaptığı gecede Akcent sahne aldı. Törende konuşma yapan Sertan Ayçiçek, "Bu sene bana ikinci kez Yılın Ceo'su ödülü veriliyor, Tabiri caizse çifte mutluluk oldu benim için. Hele hele halk oylaması ile seçilmek gerçekten apayrı bir onur. Öncelikle beni bu çok değerli ödüle layık görüp oy veren herkese şükran borçluyum. Yılın Ceo'su ünvanı öyle kolay taşınılabilir bir ünvan değildir. Tek başınıza sahip olabileceğiniz bir ünvan da değildir. Hiçbirimizin elinde sihirli lamba yok, bana inanan ve aldığım kararların arkasında duran insanlar olmasaydı ben bugün burada bu değerli ödülü alıyor olamazdım.



Bu sebeple ben her zaman olduğu gibi bu ödülün asıl sahipleri olan Albayraklar Şirketler Grubu Ailesine, hakları ödenmez emekçilerimize ve en önemlisi benden hiçbir zaman desteğini ve güvenini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız kıymetli ağabeyim Adnan Albayrak'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Sertan Ayçiçek'in ödülünü vermek üzere sahneye davet edilen Albayraklar Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ise Ayçiçek'i kutladı ve kendisinden 2020 yılı için yeni bir milli proje sözü vermesini istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA