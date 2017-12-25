Yıldızların Arasında Gol Kralı Adis Jahovic

Süper Lig'de devre arasına girilirken gol krallığında Göztepeli Adis Jahovic, attığı 14 golle zirveyi Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'la paylaştı.



14 yıl aradan sonra Süper Lig'e muhteşem bir dönüş yapan Göztepe, devre sonunda puan cetvelinde 6. sırada yer aldı. Topladığı 30 puanla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 30 golün 14'ü ise Makedon golcü Adis Jahovic'ten geldi. Süper Lig gol krallığında tüm dikkatleri üzerine çeken Jahovic, zirveyi 14 golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'la paylaştı.



Adis Jahovic; Galatasaray, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'e karşı 1'er, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2'şer, Demir Grup Sivasspor'a karşı ise 3 gol kaydetti. - İZMİR