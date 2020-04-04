Yıldızlar Yatırım Holding’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek
Yıldızlar Yatırım Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkıda bulunduğunu açıkladı.
04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Yıldızlar Yatırım Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkıda bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com