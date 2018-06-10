Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci Kocaeli bölgesi oldu.
Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci Kocaeli bölgesi oldu.
Eskişehir'de bulunan Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sona eren Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nı Kocaeli bölgesi; 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada tamamladı. Sıralamada ikinciliği Manisa 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronzla elde ederken, üçüncülük 2 altın, bir gümüş ve 4 bronz madalya ile Konya'nın oldu.
Son gün tatamide kızlar 57, 63 ve +63 ile; erkekler 66, 73 ve +73 kilo müsabakaları yapıldı. Sıkletlerinde dereceye girenler şu şekilde:
KIZLAR -
57 kilo: 1. Nazlı Çoban (Denizli), 2. Hatice Koçyiğit (Ankara), 3. Sıla Gürsoy (İzmir), 3. Ecem Baysuğ (Samsun)
63 kilo: 1. Sümeye Kaya (Manisa), 2. Betül Oğulluk (Samsun), 3. R. Aleyna Durgut (Konya), 3. Gülbeyaz Seviş (Denizli)
+63 kilo: 1. Nahide Saylağ (Mardin), 2. Öznur Efe (Manisa), 3. Buse Hacıoğlu (Samsun), 3. G. Sude Ayçiçek (Bilecik)
ERKEKLER -
66 kilo: 1. Metehan Bayraktar (Ankara), 2. Mertcan Kömpe (Samsun), 3. Kadir Gümele (Ordu), 3. Fırat Çelebi (Samsun)
73 kilo: 1. Emirhan Kalça (Rize), 2. Doğukan Oğuz (Denizli), 3. E. Tunahan Güzen (Sivas), 3. Faruk Yılmaz (Samsun)
+73 kilo: 1. Recep Ergin (Balıkesir), 2. Y. Kaan Engin (Kocaeli), 3. Emrullah Küpeli (Osmaniye), 3. M. Alp Seçilmiş (Manisa)
- Eskişehir