Rüya takım 17 yıl sonra yenildi! ABD'yi sahadan silen Fransa'dan görkemli galibiyet

ABD Erkek Basketbol Takımı, olimpiyatlarda 17 yıl sonra maç kaybetti. Rüya Takım, 2004 Atina Olimpiyatları'ndaki Arjantin mağlubiyetinden bu yana Olimpiyatlarda ilk defa Fransa karşısında yenildi. Fenerbahçeli Nando de Colo'nun da oynadığı Fransa, rakibini 83-76 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.