Rüya takım 17 yıl sonra yenildi! ABD'yi sahadan silen Fransa'dan görkemli galibiyet
ABD Erkek Basketbol Takımı, olimpiyatlarda 17 yıl sonra maç kaybetti. Rüya Takım, 2004 Atina Olimpiyatları'ndaki Arjantin mağlubiyetinden bu yana Olimpiyatlarda ilk defa Fransa karşısında yenildi. Fenerbahçeli Nando de Colo'nun da oynadığı Fransa, rakibini 83-76 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.
Tokyo 2020 Olimpiyatları erkek basketbolda A Grubu ilk maçında Fransa, son üç Olimpiyatın şampiyonu ABD'yi83-76 mağlup etti. Başa baş giden maçtan 83-76'lık galibiyet ile ayrılan Fransa, grupta çıktığı ilk maçta galip geldi.
RÜYA TAKIMIN SONU
Rüya takım olarak adlandırılan Amerika, böylece tam 17 yıl sonra maç kaybetti. Üst üste 3 kez şampiyon olan ABD'nin bu oyunu şaşkınlıkla karşılandı.