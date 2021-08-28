Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si oldu
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Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si oldu

Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcularından Alper Tuncay, tekvando alanında Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcularından Alper Tuncay, tekvando alanında Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si oldu.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna elde edilen bu başarıdan dolayı genç sporcu ve antrenörünü kutladı. Başkan Selim Tuna, "Estonya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Dodurga Spor Kulübü sporcusu Alper Tuncay, tekvando büyük bir başarıya imza atarak Avrupa 2.'si olmuştur. Genç ve başarılı sporcumuz Alper Tuncay ve antrenörü Gökalp Yıldız'ı kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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