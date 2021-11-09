Yıldız isimler SMA hastası Duru için sahada

Türk futbolunun eski ünlü yıldızları, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 5.5 yaşındaki Duru Meriç'in tedavisine destek olmak için İzmir'de bir araya gelecek. Omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek, yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldıran ölümcül kas zayıflığıyla savaşan İzmir Bornovalı Duru'nun tedavisine gereken para için ailesinin sürdürdüğü kampanya sürerken, ünlü teknik direktörler, siyasiler ve eski futbolcular, destek için gösteri maçına çıkacak.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nun 14 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Gürsel Aksel Stadı'nda Duru için düzenleyeceği gösteri maçında masterler milli karması ile şöhretler karması karşılaşacak. Teknik direktörlüğünü Altay'ı çalıştıran Mustafa Denizli'nin yapacağı şöhretler karmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Eski Milli Futbolcu ve Milletvekili Saffet Sancaklı, halen teknik direktörlük yapan eski futbolcular Hamza Hamzaoğlu, Mehmet Özdilek, Bayram Bektaş, Ali Tandoğan, Yusuf Şimşek, Ümit Karan ile Ogün Temizkanoğlu, Hami Mandıralı, Okan Koç, İlhan Şahin, Serdar Kulbilge forma giyecek.

Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Spor Haberleri

Haberi Kaydet