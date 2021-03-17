Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı
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Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı

17.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:33

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündeminde olan Hulk, ülkesinde oynamayı seçmiş ve Atletico Mineiro'nun yolunu tutmuştu. Takımının fizyoterapisti Roberto Chiari'den Brezilyalı futbolcuya ilişkin şaşkınlık yaratan bir açıklama geldi. Chiari, "Hulk'un bir idmanda terleyerek 5 kilo birden verdiğini fark ettik" dedi.

Atletico Mineiro Fizyoterapisti Roberto Chiari, takımın yıldızı Hulk için açıklamalarda bulundu.

"HULK ÇOK FAZLA TERLİYOR"

Hulk'un çok terlediğini ve bir anda kilo verdiğini söyleyen Chiari, "Hulk çok fazla terliyor. Oyuncuların terlemesi, vücut ısısını çok iyi ayarlamalarını da sağlar. Bu bir problem değildir ancak bizim onların su ihtiyaçlarını doğru şekilde gidermemizi gerektirir. Bir idmanda terleyerek 5 kilo birden verdiğini fark ettik. En azından 5 kilo almıyor, bu da güzel." ifadelerini kullandı.

(SPORX)

Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı
Haber Yorumları (1)
YASİN: Adam kas yığını ama ıstikrar yok
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