Yıldız futbolcudan Trump'a ağır sözler! "O manyağı Beyaz Saray'dan çıkarmalı"

10.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:10

ABD Kadın Futbol Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Ballon d'Or'un da sahibi olan yıldız futbolcu Megan Rapinoe, Amerika'nın en ünlü spor dergilerinden Sports Illustrated tarafından da yılın sporcusu seçildi.

Derginin 66 yıllık tarihinde dördüncü, son 20 yılında ise ikinci kez yılın sporcusu seçilen kadın olan Rapinoe, ödül töreni esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

"O MANYAĞI BEYAZ SARAY'DAN İNDİRMELİYİZ"

Trump hakkında sert sözler sarf eden Megan Rapinoe, "Başarımın anahtarı, yalnızca iktidara karşı doğruyu söylemek değil. Aynı zamanda gerçeğin gücüne tanıklık etmek de başarımda önemli yer tutuyor ancak şu an en önemli şey, o manyağı Beyaz Saray'dan indirmek" ifadelerini kullandı.

Rapinoe, 2020 yılında yapılacak seçimlerde Trump'ın rakibini destekleyeceğini açıkça ifade ederken "Davet ediyorum, teşvik ediyorum, ısrar ediyorum ve talep ediyorum. Bunun için elinizden tutacağım ve söylemeniz gereken her şeyde size gereken desteği vereceğim. Bir şeylerin sadece daha iyi olabileceğine değil, birlikteyken daha iyi olabileceğine inanıyorum. Birlikteyken çok daha iyiyiz" şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI'DAN BU YANA HEDEFİ TRUMP

Dünya Kupası esnasında yaptığı açıklamada, şampiyon olmaları halinde Beyaz Saray'a gitmeyeceğini ve davet edilmelerinin bile şüpheli olduğunu söylemiş, Trump da Beyaz Saray'a çağırmayacağını açıklamıştı. Bunun sonrasında çeyrek finalde kaydettiği gol sonrası yaptığı sevinç'le Trump'a göndermede bulunmuştu.

Sosyal konulardaki faaliyetleriyle bilinen Megan Rapinoe, 2016'da polis şiddetini protesto etmek için milli marş sırasında dizinin üstünde yerde duran eski beyzbol oyuncusu Colin Kaepernick'e destek vermişti. Dergiye de göndermede bulunan başarılı futbolcu, ırkçı ve cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi gerektiğini söyledi.