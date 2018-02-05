Yıldız Dağı'nda Snowboard Yarışması Düzenlenecek

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, Snowboard Paralel Slalom (PSL) Yarışması düzenlenecek.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, snowboard yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Paralel Slalom (PSL) Yarışması, yarın başlayacak. Organizasyon, 8 Şubat Perşembe günü sona erecek.

Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, tesislerin kalitesiyle yarışmalara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin, Türkiye'nin en ekonomik, en güvenilir ve en genç kayak merkezi olduğunu vurgulayan Altun, "Merkezimiz ara tatilde hem ilimizden hem de çevre illerden gelen kayakseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Otelimizde doluluk yüzde 100 ve ilave yataklarla hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Snowboard yarışmaları için ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Altun, "Pistlerin kalitesi ve genel durumu oldukça iyi. Birçok yarışa ev sahipliği yapabilecek durumdayız. Sivas'a gelen sporcular sadece kayak merkezine gelip gitmeyecek. Şehrimizin turizmine de katkıda bulunacak. Yarışların dışında Sivas'ı da gezme fırsatı bulacak, ilimizin tarihi ve kültürel yönlerini tanıyacak." açıklamasında bulundu.