Yıldırımlı sporculardan 37 madalya

Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen 'İller Arası Kyokushın Karate Şampiyonası ve Gala Müsabakaları'nda 10 şehirden 290 sporcu katıldı.

Yıldırım Belediyesi, 'İller Arası Kyokushın Karate Şampiyonası ve Gala Müsabakaları'nı düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya 25 kulüpten 290 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalarda Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcuları 15 birincilik, 10 ikincilik, 12 üçüncülük elde ederek toplamda 37 madalya kazandı. Dereceye giren sporcuların ödülleri Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz tarafından verildi.

Spor yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı bir spor şehri yapmak ve sporu tabana yaymak için ilçeye yeni tesisler kazandırıyoruz. Kulübümüzde 2021 yılı itibariyle 3 bin 310 lisanslı sporcumuz var. Sporcularımız, ulusal ve uluslararası birçok müsabakada bizleri en iyi şekilde temsil ediyorlar. 'İller Arası Kyokushın Karate Şampiyonası ve Gala Müsabakaları'nda 60 sporcumuz rakipleriyle kıyasıya mücadele etti ve 37 madalya ile göğsümüzü kabarttı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Müsabakaya katılan bütün sporcu kardeşlerime teşekkür ediyor ve kazananları kutluyorum" dedi. - BURSA