Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları şarkı sözleri! Sonbahar Rüzgarları şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Sonbahar Rüzgarları geliyor. Peki Sonbahar Rüzgarları şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları şarkısının sözleri nelerdir?

YILDIRIM GÜRSES - SONBAHAR RÜZGARLARI ŞARKI SÖZLERİ

Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin

Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim

Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin

Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim

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Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar

Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma

Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar

Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma

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Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin

Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana

Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin

Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana

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Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar

Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma

Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar

Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma...