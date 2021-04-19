Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları şarkı sözleri! Sonbahar Rüzgarları şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları şarkı sözleri! Sonbahar Rüzgarları şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları şarkı sözleri! Sonbahar Rüzgarları şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Sonbahar Rüzgarları geliyor. Peki Sonbahar Rüzgarları şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları şarkısının sözleri nelerdir?

YILDIRIM GÜRSES - SONBAHAR RÜZGARLARI ŞARKI SÖZLERİ

Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin

Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim

Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin

Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim

---

Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar

Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma

Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar

Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma

---

Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin

Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana

Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin

Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana

---

Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar

Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma

Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklar

Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma...

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Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkı sözleri | 'Baba Yorgun' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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