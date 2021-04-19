Yıldırım Gürses - Güller Ağlasın şarkı sözleri! Güller Ağlasın şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Yıldırım Gürses - Güller Ağlasın şarkı sözleri! Güller Ağlasın şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Yıldırım Gürses - Güller Ağlasın şarkı sözleri! Güller Ağlasın şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Güller Ağlasın geliyor. Peki Güller Ağlasın şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Güller Ağlasın şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Güller Ağlasın şarkısının sözleri nelerdir?

YILDIRIM GÜRSES - GÜLLER AĞLASIN ŞARKI SÖZLERİ

Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın

Ahımda inleyen teller ağlasın

Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın

Ahımda inleyen teller ağlasın

---

Madem ki sen yoksun şimdi yanımda

Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Leylaklar dökülüp güller ağlasın

---

Sevgilim bu yerden gittin gideli

Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli

Şu öksüz ruhumun sensin emeli

Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Leylaklar dökülüp güller ağlasın

---

Bu aşkın emeli sarmış gönlümü

Rüzgârlar söylesin bu son sözümü

Bu aşkın emeli sarmış gönlümü

Rüzgârlar söylesin bu son sözümü

---

Ne çare kaybettim nazlı gülümü

Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Leylaklar dökülüp güller ağlasın

---

Sevgilim bu yerden gittin gideli

Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli

Şu öksüz ruhumun sensin emeli

Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Leylaklar dökülüp güller ağlasın

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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