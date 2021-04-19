Yıldırım Gürses - Güller Ağlasın şarkı sözleri! Güller Ağlasın şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Güller Ağlasın geliyor. Peki Güller Ağlasın şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Güller Ağlasın şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Güller Ağlasın şarkısının sözleri nelerdir?
YILDIRIM GÜRSES - GÜLLER AĞLASIN ŞARKI SÖZLERİ
Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın
Ahımda inleyen teller ağlasın
Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın
Ahımda inleyen teller ağlasın
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Madem ki sen yoksun şimdi yanımda
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
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Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
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Bu aşkın emeli sarmış gönlümü
Rüzgârlar söylesin bu son sözümü
Bu aşkın emeli sarmış gönlümü
Rüzgârlar söylesin bu son sözümü
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Ne çare kaybettim nazlı gülümü
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
---
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın