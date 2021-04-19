Yıldırım Gürses - Eller Eller şarkı sözleri! Eller Eller şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Eller Eller geliyor. Peki Eller Eller şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Eller Eller şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Eller Eller şarkısının sözleri nelerdir?
YILDIRIM GÜRSES - ELLER ELLER ŞARKI SÖZLERİ
Elller, eller, eller
Eller, eller, eller
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Sallanır dile gelir
Bülbüller güle gelir
Öpülür hale gelir
Konuşan ellerimiz
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Savrulan mendil gibi
Kalplerde kandil gibi
Aşk okuyan dil gibi
Kıvrılan ellerimiz
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Mektup yazar, naz eder
Kışlarını yaz eder
Açılır niyaz eder
Uçuşan ellerimiz
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Mektup olur yazılır
Falın olur bakılır
Dostun olur sıkılır
Uzanan ellerimiz