Yıldırım Gürses - Eller Eller şarkı sözleri! Eller Eller şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Yıldırım Gürses - Eller Eller şarkı sözleri! Eller Eller şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Yıldırım Gürses - Eller Eller şarkı sözleri! Eller Eller şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Eller Eller geliyor. Peki Eller Eller şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Eller Eller şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Eller Eller şarkısının sözleri nelerdir?

YILDIRIM GÜRSES - ELLER ELLER ŞARKI SÖZLERİ

Elller, eller, eller

Eller, eller, eller

---

Sallanır dile gelir

Bülbüller güle gelir

Öpülür hale gelir

Konuşan ellerimiz

---

Savrulan mendil gibi

Kalplerde kandil gibi

Aşk okuyan dil gibi

Kıvrılan ellerimiz

---

Mektup yazar, naz eder

Kışlarını yaz eder

Açılır niyaz eder

Uçuşan ellerimiz

---

Mektup olur yazılır

Falın olur bakılır

Dostun olur sıkılır

Uzanan ellerimiz

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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