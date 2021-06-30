Yıldıray Koçak, Nevşehir Belediyespor forması giyecek
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Yıldıray Koçak, Nevşehir Belediyespor forması giyecek

Yıldıray Koçak, Nevşehir Belediyespor forması giyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Modafen'den sol açık Yıldıray Koçal ile anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Modafen'den sol açık Yıldıray Koçal ile anlaşmaya vardı.

2021-2022 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor'da bir takviyede hücum hattına geldi. Kırmızı beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Modafen forması giyen 30 yaşındaki Yıldıray Koçal ile sözleşme imzaladı. Futbola Ankaraspor altyapısında başlayan ve daha önce Osmanlıspor, Altınordu, Keçiörengücü, Pendikspor ve Bucaspor gibi kulüplerde forma giyen Koçal, geçtiğimiz sezon TFF 3. Ligi'nde mücadele eden Modafen forması ile 9 gole imza attı. Her iki ayağını da iyi kullanabilen 1,80 boyundaki Koçal, TFF 2. Ligi'nde 2016-2017 sezonunda Ankara Keçiörengücü forması ile 20 maçta 17 gol atma başarısı gösterdi.

Ankaraspor FK ve Altınordu ile TFF 1. Lig tecrübesi de yaşayan Koçal, 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de forma giydiği 31 müsabakada attığı 23 golle dikkat çekti. - NEVŞEHİR

Yıldıray Koçak, Nevşehir Belediyespor forması giyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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