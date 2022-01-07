Yılbaşında Satın Alınan En İyi 3 Kripto Para Birimi: Ethereum, Solana ve HUH Token

Ethereum

Ethereum'un (ETH), bazı kripto para birimlerinin sahip olduğu gibi önümüzdeki 12 ay içinde 100 kat veya daha fazla getiri sağlaması pek olası değil. Bununla birlikte, 2021 yılında zaten 6 kattan fazla bir kazanç sağladı ve bu oldukça etkileyici bir gelişmeydi.

Bununla birlikte, Ethereum'un bu listeye dahil edilmesinin birincil nedeni, piyasa değeri açısından halihazırda ikinci en büyük kripto para birimi olması ve bazılarının, günün sonunda Bitcoin'i tahttan indirip en üst sıralarda yer alacağına inanıyor olması.

Ethereum'un birincil avantajı, akıllı sözleşmeleri destekleyen en yaygın kullanılan blok zinciri platformu olması ve diğer kripto para birimlerinden daha fazla gerçek dünya faydası sağlamasıdır. Kripto para birimleri, gerçek dünya değerinden yoksun oldukları için sık sık tepki alırken, Ethereum, pratik, gerçek dünyaya ilişkin uygulamalarının bolluğunu defalarca kanıtladı. Ethereum, binlerce merkezi olmayan uygulamaya güç sağlar ve Ethereum platformu şu anda birkaç popüler kripto para birimine ev sahipliği yapmaktadır.

Ek olarak, Ethereum, şu anda kripto para piyasasının hızla büyüyen bir segmenti olan, NFT'leri de desteklemektedir.

Eleştirmek isteyenlerin eli boş da değil: Rakiplerinden çok daha yüksek işlem ücreti alması ve önemli ölçüde daha yavaş bir işlem hızına sahip olması… Ancak, Ethereum'da değişiklikler ufukta beliriyor.

Ethereum, 2022'de Ethereum 2.0'I devreye alacak. Değişiklikler, platformun ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini önemli ölçüde artıracak. İşlem hızlarının önemli ölçüde artması ve işlem başı ücretlerin düşmesi bekleniyor. Ayrıca, Ethereum 2.0 daha az bilgi işlem gücü ve enerji tüketerek daha çevre dostu hale gelecek. Tüm bu değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda, bu kripto para birimi, herhangi bir kripto portföyü için listede ilk sırada yer almalıdır.

Solana

Bir diğer öne çıkan kriptopara birimi ise muhtemelen Ethereum'un en güçlü rakibi Solana (SOL) olur. Solana (SOL), yaklaşık 63 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da onu dünyanın beşinci en büyük kripto para birimi haline getiriyor.

Özellikle Solana'nın Mart 2020'deki lansman tarihi göz önüne alındığında bu dikkate değer bir gelişme. Kripto para birimi yalnızca bu yıl %11,500'den fazla arttı.

Ethereum'da olduğu gibi, Solana çok çeşitli gerçek dünyaya ilişkin uygulamalar geliştirebiliyor. Dünyanın en hızlı büyüyen blok zinciri teknolojisi konumundadır. Solana ekosistemi şu anda merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarından oyunlara ve finansal olmayan işlemlere (NFT'ler) kadar yaklaşık 500 projeyi desteklemektedir.

Solana, bazı yönlerden Ethereum'u geçti. İşlem hızı açısından Ethereum'dan ışık yılı ileride. Solana'nın işlem maliyetleri şu anda 0,01 doların altında ve son derece düşük kalması bekleniyor.

Tabii ki, Ethereum 2.0 yükseltmesi dinamikleri önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahiptir. Sanırım daha yeni meydan okuyucular, halihazırda önemli bir çekiş kazanmış olan ve hızla Ethereum'u yakalayan Solana'dan çok daha fazla mücadele edecek.

Solana riskli olmaya devam ederken, genel olarak kripto para birimlerinin fiyatlarında önemli ve sürekli bir düşüşün dışında, 2022 ve sonrasında önemli kazanımlar sağlamaya devam edeceklerine inanıyorum.

HUH Token

HUH Token (HUH), yeni piyasaya sürüldüğü ve uygulama dünyasını henüz inşa etmediği için bu listedeki kripto para birimleri arasında farklı bir konuma sahip. Bununla birlikte, Shiba Inu ve Floki Inu'da gördüğümüz gibi, bu tür kripto para birimlerine erken başlamak göz kamaştırıcı getirilerle sonuçlanabilir. Örneğin, 2021'in başında Shiba Inu'ya 150 dolarlık bir yatırım sizi şimdiden milyoner yapardı.

Bununla birlikte, HUH Token, bir meme tokendan daha fazlası olmayı hedeflemektedir ve yakın zamanda yayınlanan Whitepaper'da gerçek dünyada fayda ve değer elde etme stratejisini detaylandırmıştır.

Whitepaper'da belirtildiği gibi, "HUH Token'ın hayali, herkesin ürettiği verilerden yararlandığı merkezi olmayan bir meta veri tabanıdır. Bilgi, fikir, görüntü, ses veya başka bir öz-bağımlılık biçimi olsun, etkileşim yoluyla oluşturulan tüm verileri bir araya getirmek istiyor. HUH üretilen etki ve değerin daha iyi paylaşılması için gerekli bir para birimi olduğuna inanıyor "'.

Bu "belirteçleştirme" etkisi kavramı, kripto para birimi alanında duyulmamış ve yaratıcı ve etkileyici topluluklarla rezonansa girme potansiyeline sahip. Müzisyenler, sanatçılar ve etkileyiciler, bu kripto para birimini ve ilişkili sosyal ağı "MetHUH"u, eserlerinden para kazanmak veya HUH Jetonlarını değiştirerek "etkilemek" için kullanabilirler.

HUH Token'ın geliştiricileri, "meme" jetonlarının gücünü yardımcı program jetonlarının kullanılabilirliği ile birleştiren dünyanın ilk "UTIMEME" kripto para birimini geliştirdiklerini iddia ediyorlar. "Tokenomik, kullanıcıların veri sahipliğinin kripto para öncelikli bir bakış açısıyla ciddiye alındığı 'MetHUH' adlı anlamlı bir sosyal ağda değişim ve ödül aracı olarak hizmet edecek olan HUH tokeninin büyümesini hızlandıracak. MetHUH ağı sayesinde HUH'daki herkes içerik alışverişi ve etkileşim için ödüllendirilebilecek."'.

HUH Token'ın lansmanı inanılmaz derecede başarılı oldu ve şimdiden değeri %400'ün üzerine çıktı. Yatırımcılar erken dönemde çok fazla oynaklık bekleyebilirler, ancak güçlü temelleri ve gerçek dünyadaki faydası ile HUH Token, bir sonraki kripto milyoner üreticisi olabilme potansiyeline sahip.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap: https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

Ezgi Kaya Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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