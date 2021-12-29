Yılbaşı bileti ne kadar? 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı. Bir yeni yıl geleneği olan özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar milli piyango bileti alma gayretine düştü. Yılbaşı bileti ne kadar? 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Çeyrek bilet , yarım bilet, tam bilet ne kadar?
Yılbaşında verilecek büyük ikramiye ve bilet fiyatları belli oldu. Yeni yıl yaklaşırken bir gelenek olan yılbaşı özel çekilişi için de geri sayım başladı. Vatandaşlar Yılbaşı bileti ne kadar? Yılbaşı tam bilet ne kadar? Yılbaşı çeyrek bilet ne kadar? Büyük ikramiye ne kadar? sorularını aratmaya başladı.
Bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak Milli Piyango internet adresi, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak alabilecek.
Yılbaşı tam bilet, 120 TL'den satışa sunuldu.
Büyük ikramiye ise 120 milyon TL olarak belirlendi.
Milli Piyango yılbaşı biletleri bayiler ve dijital platformlarda satışa sunuldu. Büyük ikramiyenin 120 milyon TL olduğu çekilişte, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2022 gecesi açıklanacak.
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