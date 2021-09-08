Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor'da

Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor, tecrübeli stoper Yiğitcan Erdoğan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor, tecrübeli stoper Yiğitcan Erdoğan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor, tecrübeli futbolcu Yiğitcan Erdoğan ile yeni anlaşmaya vardı. Uzun yıllardır bordo-beyazlı formayı giyen 37 yaşındaki tecrübeli stoper, başkan Serkan Çayır'la yaptığı görüşmenin ardından yeniden yuvaya döndü. Sezon başı kampına katılmayan ve futbolu bırakmayı düşünen Yiğitcan, transfer yasağının kaldırılamaması sonrası Başkan Çayır'ı kırmayarak, takıma ağabeylik yapmak için teklifi kabul etti ve yeniden Elazığspor'a döndü. Yiğitcan'ın Perşembe akşamı Elazığ'a geleceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Rasim Öztekin Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Bülent Korkmaz Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 18:13:49. #1.16#

title