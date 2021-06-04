Yiğit Şardan: Fatih Terim'in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var

Galatasaray'da başkan adaylarından Yiğit Şardan katıldığı programda rakiplerine dikkat çeken mesajlar yolladı. Şardan diğer adayların Fatih Terim üzerinden kampanya yürüttüğünü belirtirken, "Fatih Terim'in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da tarihi seçim öncesi adaylar ekranlarda kampanyanlarını taraftarlara anlatmaya devam ediyor. Mevcut yönetimin desteklediği Yiğit Şardan, FOX TV'de katıldığı Çalar Saat programında rakiplerine Fatih Terim üzerinden sert mesajlar yolladı.

TERİM'LE İLGİLİ BİR KARARIM YOK

Açıkçası ben en son aday olduğum için, zaten baskılardan dolayı aday oldum. Herkes bana "senin ve senin kuracağın ekibin gelmesi lazım" dedi ve bana camiadan çok ciddi bir baskı yapıldı. Fatih Terim konusu seçimin ana konusu oldu. Bu da talihsiz bir durum. Biz başkanlık seçimine gidiyoruz, teknik direktörlük seçimine değil. Fatih Terim'in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz, Terim gerçek başkan olur. Fatih Terim ile devam etme ya da etmeme gibi bir kararım yok.

ALBAYRAK İKİNCİ BAŞKAN OLACAK

Başkan olursam ikinci başkan olarak Abdurrahim Albayrak olacak. Ben hayatımda onun kadar Galatasaraylı birisini görmedim. Canından, zamanından, maddiyatından.. Her şeyden veriyor. Gecesi gündüzü Galatasaray