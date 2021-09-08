Yiğit Gülmezoğlu kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Yiğit Gülmezoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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Yiğit Gülmezoğlu kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Yiğit Gülmezoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

Yiğit Gülmezoğlu kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Yiğit Gülmezoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Yiğit Gülmezoğlu geliyor. Peki, Yiğit Gülmezoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

Yiğit Gülmezoğlu'nun boyu kaç? Yiğit Gülmezoğlu kaç yaşında? Yiğit Gülmezoğlu nereli? Yiğit Gülmezoğlu aslen nereli? Yiğit Gülmezoğlu hangi bölgede oynuyor? Yiğit Gülmezoğlu evli mi? Yiğit Gülmezoğlu sevgilisi kimdir? Yiğit Gülmezoğlu doğum tarihi kaç?

YİĞİT GÜLMEZOĞLU KİMDİR?

Yiğit Gülmezoğlu (d. 28 Aralık 1995, İzmir, Türkiye), Türk milli voleybolcu.

Yiğit Gülmezoğlu, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli takımı kadrosunda yer almaktadır. Yiğit Gülmezoğlu'nun boyu 1.96 metredir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Yiğit Gülmezoğlu'nun İnstagram'da toplamda 7 bin takipçisi bulunuyor. İnstagram adresine "@yigitgulmezoglu" hesabından ulaşabilirsiniz.

Yiğit Gülmezoğlu istatistikleri:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 28/12/1995

Kilo:87 kg Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Boy:196 cm

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Yiğit Gülmezoğlu kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Yiğit Gülmezoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? - Haberler
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