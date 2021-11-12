Yido Tekstil, Ultra Hukuk Danışmanlık, Timur Kimya, Esse Kuaför ve Aksu Yapı 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu.

Yido Tekstil; Sektörel Bakış programı İstanbul Bahçelievler bölgesinde faaliyet gösteren YİDO TEKSTİL firmasına konuk oldu. Firma sahibi İsmail Kaya sorulara yanıt verdi. Sektördeki asıl faaliyetleri Çorap Boyama olduğunu belirten Kaya, ihracat anlamında da ciddi çalışmalarının olduğunun altını çizdi.

Ultra Hukuk danışmanlık; İstanbul Bakırköy'de faaliyetini sürdüren Ultra Hukuk Danışmanlık Sektörel Bakış programını ağırladı. Firma sahipleri Av. Hale BUCAN ve Av. Mustafa KARAKİRAZ gelen sorulara değerlendirmede bulundu. Av. BUCAN, yaptığı açıklamalarda trafikte sıklıkla rastladığımız kazalardaki araç değer kaybı konusunun hukuksal yönlerini ve süreçlerini ele aldı, öte yandan Av. KARAKİRAZ trafik kazalarında yaşanan bedensel zararların hukuksal prosedürlerini ele aldı.

Timur Kimya; Sektörel Bakış programı İstanbul Esenyurt bölgesinde iş hayatına devam eden Timur Kimya firmasına misafir oldu. Firma yetkilisi Sertaç PEKTAŞ gelen soruları yanıtladı. PEKTAŞ, yaptığı açıklamalarda Timur Kimya olarak kozmetik ve temizlik hammaddelerinin tedarikçisi olarak faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Esse Kuaför; Sektöründe başarılı bir grafik çizen Esse Kuaför kapılarını Sektörel Bakış programına açtı. Firma Kurucu ortağı Erkan YILMAZ gelen sorulara değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz'ın açıklamaları doğrultusunda İstanbul'da 3 farklı noktada hizmet gösteren firma, pandemiye rağmen yeni bir firma daha bünyesine katarak erkek – kadın güzellik merkezi olarak büyümeye devam ediyor.

Aksu Yapı; Sektöründe 35 yıllık bilgi ve birikimi bulunan Aksu Yapı Sektörel Bakış mikrofonlarının sorularını yanıtladı.Firma kurucusu Naim AKSU yapmış olduğu faaliyetler ile alakalı bilgiler aktardı. Aksu yapı market olarak hırdavat sektörüne önemli tedarik sağladığını dile getiren AKSU, mantolama malzemelerinden, yapı malzemelerinin neredeyse tamamına kadar satışını gerçekleştirdiklerini aktardı.

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