Futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" deyip futbola geri döndü - Haberler Spor
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Futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" deyip futbola geri döndü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İtalyan savunmacı Davide Lovinella, yetişkin filmlerde oynamak istediğini söyleyip futbolu bırakmıştı. Ancak 28 yaşındaki futbolcu, "Bu iş zormuş" diyerek futbola geri döndü.

2018 yılında yetişkin film yıldızı olmak istediğini belirterek futbolu bırakan Davide Lovinella, sahalara geri döndü. Lovinella, 2019'un sonunda sahalara dönüp iki işi aynı anda yapmaya çalışmıştı. Geçtiğimiz ay Pomigliano'ya imza atan futbolcu, yetişkin film sektörünü tamamen bıraktı. İki işi aynı anda götürmeye çalışan Lovinella, "Çok zormuş" diyerek tamamen futbola döndü.

Yetişkin film yıldızı olmak için futbolu bırakmıştı! Başarılı olamayınca futbola döndü

"FUTBOLDAN SIKILDIM"

Lovinella, "Futboldan sıkıldım. İki işi aynı anda götüremiyorum. Yetişkin film yıldızı olmak istiyorum ve bu alanda ilerlemek istiyorum" demişti.

Yetişkin film yıldızı olmak için futbolu bırakmıştı! Başarılı olamayınca futbola döndü

"BU İŞ ZORMUŞ"

The Sun'da çıkan habere göre Lovinella, "Üzerinizde çok daha fazla eleştiri ve baskı var. Birliktelik yaşamak için değil profesyonel olarak iş yapmanız isteniyor. Bu işin çok fazla zor yanı varmış" diyerek futbola geri döndü.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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