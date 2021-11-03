Futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" deyip futbola geri döndü

2018 yılında yetişkin film yıldızı olmak istediğini belirterek futbolu bırakan Davide Lovinella, sahalara geri döndü. Lovinella, 2019'un sonunda sahalara dönüp iki işi aynı anda yapmaya çalışmıştı. Geçtiğimiz ay Pomigliano'ya imza atan futbolcu, yetişkin film sektörünü tamamen bıraktı. İki işi aynı anda götürmeye çalışan Lovinella, "Çok zormuş" diyerek tamamen futbola döndü.

"FUTBOLDAN SIKILDIM"

Lovinella, "Futboldan sıkıldım. İki işi aynı anda götüremiyorum. Yetişkin film yıldızı olmak istiyorum ve bu alanda ilerlemek istiyorum" demişti.

"BU İŞ ZORMUŞ"

The Sun'da çıkan habere göre Lovinella, "Üzerinizde çok daha fazla eleştiri ve baskı var. Birliktelik yaşamak için değil profesyonel olarak iş yapmanız isteniyor. Bu işin çok fazla zor yanı varmış" diyerek futbola geri döndü.

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