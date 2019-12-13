Yeşim Pekmez'den Besni ilçesine ziyaret

13.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:31

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Besni ilçesini ziyaret ederek, açtığı kurslarla bayanlara ve vatandaşlara kültürel ve sosyal yönden önemli hizmetler sunan halk eğitim merkezini gezdi.



Besni ilçesine gelişinde Yeşim Pekmez'i Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve eşi Fatma Esra İmamoğlu karşıladı.



Besni Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarını ziyaret sırasında Yeşim Pekmez'e Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun eşi Fatma Esra İmamoğlu, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, Müdür Yardımcısı Canan Aytekin ve Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Aslan eşlik etti. Besni programı kapsamında ilk olarak Besni Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları gezen Yeşim Pekmez, burada el sanatları ve teknoloji kursu, giyim üretim teknolojileri kursu, okuma yazma kursu, Suriyeli bayanlara yönelik açılan okuma yazma kursları ile ilçe merkezinde çeşitli meslek alanlarında açılan diğer mesleki kursları ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette bayan kursiyerlerle bir süre sohbet eden Yeşim Pekmez, bayanlar tarafından işlenen birbirinden güzel ürünleri yakından inceleyerek halk eğitim merkezinin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçe halk eğitim merkezi ziyaretinin ardından Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, daha sonra ilçe merkezinde çeşitli meslek alanlarında açılmış olan meslek edindirme kurslarını ziyaret etti. Yeşim Pekmez, Besni ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında Korupınar Mahallesinde bulunan Besnili hayırsever Münire Sümer tarafından Besni Kültürünü yaşatmak için yapılan Merinos Münire Sümer Etnografya müzesini gezdi. Halk eğitim merkezlerinin bir fabrika gibi hem ürettiğini hem de öğrenmeye dönük faaliyetlerini artırarak sürdürdüğünü kaydeden Pekmez, "Gerek il merkezi gerekse de ilçelerimizde halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan kurslara bayanlarımız büyük ilgi gösteriyor. Eğitirken çalıştıran, çalıştırırken üreten bu kurslara Adıyamanlı bayan kardeşlerimiz aynı zamanda aile bütçesine de katkıda bulunuyor. Büyük emek ve sabır isteyen kurslara katılan tüm bayanlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA