Yeşilyurt Ülkü Ocakları'ndan öğrencilere hediye tablet

Yeşilyurt ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığınca düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi.

Yarışmada dereceye giren 6 öğrenciye tabletleri, ocak binasında Yeşilyurt Ülkü Ocakları Başkanı Tuğrulhan Sezer tarafından verildi.

Sezer, yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt Ülkü Ocakları olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için kitap okuma yarışması düzenledik. Yüksek bir katılım sağlanan yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimize Kovid-19 nedeniyle okullarından uzak olan öğrencilerimiz için faydalı olacağını düşündüğümüz için tablet hediye ettik. Öğrencilerimize tabletlerin yanı sıra hikaye ve roman kitapları verdik. Ayrıca Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize de 3 hazırlık seti hediye ettik gülerek kullansınlar. Bizlere her konuda yardımlarını esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Muhsin Yılmaz'a da teşekkür ediyorum." dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan