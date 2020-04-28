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Yeşilyurt Belediyespor kamp için gün sayıyor

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kamp için mayıs ayında toplanmanın planlarını yapıyor.

Yeşilyurt Belediyespor kamp için gün sayıyor
28.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:04

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kamp için mayıs ayında toplanmanın planlarını yapıyor.

Lig devam ederken alt sıralardan kurtulma adına önem taşıyan karşılaşmalarda arka arkaya puanlar alarak düşme hattının dışına çıkmayı başaran Malatya ekibi, futbolcularına mayıs ayının ilk haftası toplanılarak kampa başlanılması talimatı verdi.

Ligin ilk yarısını 15 puanla tamamlayan turuncu yeşilliler, 28.haftasının ardından virüs nedeniyle ara verilen ligde 15 puan toplayarak bitime 6 hafta kala büyük bir avantaj elde etti.

Ligde kalma mücadelesinde kalan haftalar için en az 10 puan hedefleyen Malatya ekibi, bu hedefini gerçekleştireceğine inanıyor.

Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, yaptığı açıklamada ligde kalacaklarına inandığını ifade etti.

"Lig başlasın ama"

Yılmaz, ligin başlama kararına saygı duyacaklarını ancak bunu sistemli bir şekilde yapmak gerektiğini belirterek, "Biz kulüp olarak lig kaldığı yerden başlatılsın istiyoruz. Çünkü takım olarak emek harcayarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Fakat federasyonun futbola dönüşü sistemli bir şekilde yapması en büyük beklentimiz. Tabi insan sağlığı her şeyden önce gelir. O yüzden en başta insan ve sağlık diyoruz. Biz lig başlasa da noktalansa da ligde kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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